盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.14%，報68.47美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間31日00:11股價上漲3.35美元，報68.47美元，漲幅5.14%，成交量2,103,216（股），盤中最高價68.50美元、最低價65.24美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.68%
- 近 1 月：-13.32%
- 近 3 月：-60.29%
- 近 6 月：-60.61%
- 今年以來：-59.84%
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