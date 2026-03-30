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鉅亨速報

盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.14%，報68.47美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間31日00:11股價上漲3.35美元，報68.47美元，漲幅5.14%，成交量2,103,216（股），盤中最高價68.50美元、最低價65.24美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-11.68%
  • 近 1 月：-13.32%
  • 近 3 月：-60.29%
  • 近 6 月：-60.61%
  • 今年以來：-59.84%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A68.36+4.98%

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