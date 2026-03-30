盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大漲5.05%，報388.26美元
鉅亨網新聞中心
Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間30日23:50股價上漲18.68美元，報388.26美元，漲幅5.05%，成交量1,906,131（股），盤中最高價389.86美元、最低價377.24美元。
美股指數盤中表現
Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-9.64%
- 近 1 月：-0.65%
- 近 3 月：-22.34%
- 近 6 月：-24.34%
- 今年以來：-21.16%
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