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鉅亨速報

盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大漲5.05%，報388.26美元

鉅亨網新聞中心

Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間30日23:50股價上漲18.68美元，報388.26美元，漲幅5.05%，成交量1,906,131（股），盤中最高價389.86美元、最低價377.24美元。

美股指數盤中表現

Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-9.64%
  • 近 1 月：-0.65%
  • 近 3 月：-22.34%
  • 近 6 月：-24.34%
  • 今年以來：-21.16%

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美股美股盤中盤中速報Crowdstrike控股

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