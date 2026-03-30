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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾科思達(SATS-US)EPS預估上修至-1.85元，預估目標價為130.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對艾科思達(SATS-US)做出2026年EPS預估：中位數由-2.11元上修至-1.85元，其中最高估值2.66元，最低估值-3.66元，預估目標價為130.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.66(2.66)7.538.679.91
最低值-3.66(-4.98)-1.68-0.19.91
平均值-1.04(-1.69)1.614.289.91
中位數-1.85(-2.11)1.174.289.91

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值145.71億145.72億137.23億134.32億
最低值142.22億135.51億131.89億134.32億
平均值144.08億140.75億134.56億134.32億
中位數144.15億141.08億134.56億134.32億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.812.11-6.28-0.44-50.41
營業收入19.86億19.98億170.16億158.26億150.05億

詳細資訊請看美股內頁：
艾科思達(SATS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSATS

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