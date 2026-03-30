鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾科思達(SATS-US)EPS預估上修至-1.85元，預估目標價為130.00元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對艾科思達(SATS-US)做出2026年EPS預估：中位數由-2.11元上修至-1.85元，其中最高估值2.66元，最低估值-3.66元，預估目標價為130.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.66(2.66)
|7.53
|8.67
|9.91
|最低值
|-3.66(-4.98)
|-1.68
|-0.1
|9.91
|平均值
|-1.04(-1.69)
|1.61
|4.28
|9.91
|中位數
|-1.85(-2.11)
|1.17
|4.28
|9.91
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|145.71億
|145.72億
|137.23億
|134.32億
|最低值
|142.22億
|135.51億
|131.89億
|134.32億
|平均值
|144.08億
|140.75億
|134.56億
|134.32億
|中位數
|144.15億
|141.08億
|134.56億
|134.32億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.81
|2.11
|-6.28
|-0.44
|-50.41
|營業收入
|19.86億
|19.98億
|170.16億
|158.26億
|150.05億
詳細資訊請看美股內頁：
艾科思達(SATS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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