三度破產還能翻身？負債百萬到美金七位數，90後交易員「呂毅」的翻身秘密

鉅亨網新聞中心 2026-03-30 10:56

歐若那鋅顧問服務有限公司 CEO 呂毅

在資本市場中，多數人追求的是「一夕致富」的傳奇，但現實往往是殘酷的洗禮。不到 30 歲的「呂毅」，如今是歐若那鋅顧問服務有限公司 CEO 暨「下韭菜操盤室」創辦人，資產已累積至美金七位數。然而，這份亮眼的成績單背後，是他曾三次面對資產清零、身負數百萬債務的慘痛教訓。

這不是一個天才交易員的故事，而是一個平凡人如何從挫折中爬起，最終透過自律與風險控管，領悟交易真諦的心靈與實戰紀錄。

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三度破產的慘烈代價：從盲從到自以為是的陷阱

「呂毅」的交易起點始於大學時期。第一次破產是因為誤信明牌，短短數月輸光資金，甚至背債。當時他為了還債，一人身兼四職，日子過得提心吊膽。直到遇見貴人指點：「先用模擬單練一年吧！」這句看似平淡的話，讓他開始正視交易的科學性。

然而，第二次破產隨即而來。模擬單的順遂讓他信心膨脹，急於翻身的他借錢加槓桿操作海外期貨，雖然初嘗甜頭，但在行情反轉時因「死扛」不認賠，本金再度蒸發。他回憶道：「那一晚，我盯著損益表愣了很久。我才明白，槓桿不是放大財富的武器，而是放大錯誤的陷阱。」

第三次破產則發生在小有所成之後。當他以為自己已駕馭市場，卻陷入了社群「報團取暖」的心魔。他與朋友們重倉操作，當趨勢走反時，彼此不斷說服對方「一定會拉回」，最終在拒絕認賠的鴕鳥心理下，背負了超過四百萬的債務，人生幾近崩潰。

反思：問題不在技術，而在心態與紀律

經歷無數次的深夜反思，呂毅菜終於意識到：市場最怕的就是「自以為」。他體悟到交易的核心邏輯：「問題不在技術，而在心態；問題不在行情，而在紀律。」

為了修正人性弱點，他建立了一套每日三段式 SOP：

盤前設計劇本：預設可能的行情走勢與應對方案。 盤中紀律執行：不隨情緒起舞，只照劇本動作。 盤後檢討誤差：分析執行落差，持續優化模型。

資金有限的早期，他以短線與高槓桿操作累積資本。第一桶金是靠海外期貨翻轉局勢，「那筆交易現在看可能不是最賺錢的，但讓他確定，學會交易能幫助他翻轉人生」，不同於多數人追求高報酬的刺激，他更在意如何存活。對他來說，風控是唯一必須先被確保的原則。

實戰策略：追求盈虧比，聚焦高周轉率

在投資策略上，呂毅極為重視「盈虧比效益」。他將止損嚴格控制在 6% 至 12%，而獲利空間目標設在 30% 至 40%。他認為，只要長期維持這種結構，即便勝率僅五成，資產也能穩健增長。

「趨勢往往是漲一段、休息一段。」他傾向在市場休息階段加碼，並隨著股價上揚逐步上移停損點，這不僅能降低虧損風險，更能避免情緒化操作。在標的選擇上，他偏好「高周轉率」的熱門標的，利用市場熱度確保趨勢的持續性，這也讓他在 2023 至 2025 年間，實現了資產再次翻倍。

對於不同市場，他有精準的定位：

美股：適合穩健型投資者長期持有。

台股：需深研產業趨勢，尋找具成長性的龍頭。

期貨：適合抗壓性強、能應對劇烈波動的交易者。

加密貨幣：他最看好的市場，雖然高波動，但 24 小時交易與高資金使用率，最能驗證交易者的自律，是放大資產的絕佳工具。

如果想要跨足加密貨幣市場，他建議投資人先用模擬帳戶＋交易日誌，或是現在很多線上工具有回播功能，這是對自己最便宜的學費，如果連模擬交易都做得很糟，就更別提真金白銀投入會有多慘！

如今，呂毅將重心轉向教育，旗下社群已有上千名成員，定期舉辦分享會，並與群益證券、逢甲大學金融社等單位合作，推廣投資課程。他觀察到，新手最常犯的錯誤就是「重壓、不設停損、追高殺低」。他也提供了一個簡單的資金配置模型：

‧ 穩健型：7 成資產放長期龍頭或是 ETF＋2 成保守債券＋1 成小倉位嘗試高波動。

‧ 進階型：3 成股票＋3 成期貨＋4 成加密貨幣。

‧ 高風險型：敢承擔波動，但要設定停損與保留現金流。

教育訓練課程

他的目標，是希望幫助年輕世代穩健財務規劃，累積長期資產。他的課程風格以「實戰導向、誠實分享」聞名，並強調風險控管與交易者心態的重要性。

他強調：「我不是在推廣投機，而是希望大家改變『高風險高報酬』的偏誤，真正的投資應該是風險有限、利潤無限。」

從三度破產到躋身贏家，呂毅用生命換來的體悟是：「投資市場最難的不是賺錢，而是如何活下來。」他常勉勵學生：「你能多快、多正確地改變，就能多快地成功。」這句話不僅是他的座右銘，也是他對所有在市場中掙扎的「韭菜們」最誠懇的叮嚀。

方舟藍圖三大核心

專業教育奠基：知識 × 紀律 × 風險控管，修正人性弱點，建立可複製的投資習慣。

社群共進實戰：千人社群每週檢討、策略分享，讓交易者不再孤軍奮戰。

公益回饋傳愛：普及金融知識與防詐教育，讓財富增長的同時也推動社會進步。

歐若那鋅顧問服務有限公司 CEO 呂毅

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