鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對來億-KY(6890-TW)做出2026年EPS預估：中位數由14.24元下修至13.52元，其中最高估值19.59元，最低估值10.06元，預估目標價為200元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|19.59(19.59)
|21.04
|17.47
|最低值
|10.06(10.06)
|12.62
|17.42
|平均值
|14.21(14.59)
|15.68
|17.44
|中位數
|13.52(14.24)
|15.01
|17.44
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|46,539,350
|53,911,170
|48,457,920
|最低值
|36,238,360
|39,035,000
|45,555,710
|平均值
|39,734,580
|44,505,130
|47,006,810
|中位數
|38,653,190
|42,282,160
|47,006,810
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,247,647
|3,818,318
|1,378,267
|2,511,154
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|39,594,659
|37,689,899
|28,015,569
|31,338,313
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6890/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇