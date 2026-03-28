鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-28 13:00

中東戰事持續干擾全球市場，台股本周上沖下洗，上市股票總市值縮至 108 兆元。不過，投資人於震盪之際、愈跌愈買，帶動市值型 ETF 國泰台灣領袖 50(00922-TW) 規模突破新台幣 500 億元大關。經理人蘇鼎宇指出，超過 500 億元的部分，經理費率會步入更低的級距，以 25 日規模 557 億元來看，經理費率整體已經降至 0.166%，未來隨著 ETF 規模持續增長，經理費還有降低空間。

受 AI 趨勢影響，半導體漲價潮持續擴散，國泰投信抱持正向看法表示，台股具備強勁產業韌性與基本面支撐，範圍包含被動元件、類比 IC、連接器、上游材料，有望提升企業獲利，近期市場重心仍深受中東局勢牽引，在局勢尚未明朗前，建議投資人理性看待投資，維持定期定額理財紀律，短期若有跌深，可視為長期布局良機。

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蘇鼎宇表示，全球金融市場的焦點鎖定在美國與伊朗之間的談判進展，儘管先前川普政府對外宣稱將談判期限延後 5 天，為市場帶來短暫的喘息空間，但 27 日臨截止日，川普再宣布延長 10 天，軍事期程明顯持續拉長，市場對於雙方是否能真正達成具有實質意義且確定的協議，仍抱持相對保守且存疑的態度。

儘管大盤持續上沖下洗，但投資人展現「愈跌愈買」的強悍韌性，蘇鼎宇指出，00922 之所以能在動盪不安的環境中脫穎而出，關鍵在於其獨特的篩選機制，不僅廣納獲利表現佳之台股龍頭企業，如台積電、台達電、聯發科等，更將低碳轉型得分納入選股評估，讓投資人在追求長期資本增值的同時，也有更大機會可避開因環境法規轉變所帶來的營運風險，成為資產配置中的重要一環。

然而，蘇鼎宇也特別提醒，槓桿工具具備放大損益的同時，當市場遭遇回檔，跌幅亦會同步放大。投資人務必審慎評估自身的風險承受能力與資金調度狀況，並維持紀律性的停損停利，避免盲目追高。