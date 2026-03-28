鉅亨網記者陳于晴 台北
中東戰事持續干擾全球市場，台股本周上沖下洗，上市股票總市值縮至 108 兆元。不過，投資人於震盪之際、愈跌愈買，帶動市值型 ETF 國泰台灣領袖 50(00922-TW) 規模突破新台幣 500 億元大關。經理人蘇鼎宇指出，超過 500 億元的部分，經理費率會步入更低的級距，以 25 日規模 557 億元來看，經理費率整體已經降至 0.166%，未來隨著 ETF 規模持續增長，經理費還有降低空間。
受 AI 趨勢影響，半導體漲價潮持續擴散，國泰投信抱持正向看法表示，台股具備強勁產業韌性與基本面支撐，範圍包含被動元件、類比 IC、連接器、上游材料，有望提升企業獲利，近期市場重心仍深受中東局勢牽引，在局勢尚未明朗前，建議投資人理性看待投資，維持定期定額理財紀律，短期若有跌深，可視為長期布局良機。
蘇鼎宇表示，全球金融市場的焦點鎖定在美國與伊朗之間的談判進展，儘管先前川普政府對外宣稱將談判期限延後 5 天，為市場帶來短暫的喘息空間，但 27 日臨截止日，川普再宣布延長 10 天，軍事期程明顯持續拉長，市場對於雙方是否能真正達成具有實質意義且確定的協議，仍抱持相對保守且存疑的態度。
儘管大盤持續上沖下洗，但投資人展現「愈跌愈買」的強悍韌性，蘇鼎宇指出，00922 之所以能在動盪不安的環境中脫穎而出，關鍵在於其獨特的篩選機制，不僅廣納獲利表現佳之台股龍頭企業，如台積電、台達電、聯發科等，更將低碳轉型得分納入選股評估，讓投資人在追求長期資本增值的同時，也有更大機會可避開因環境法規轉變所帶來的營運風險，成為資產配置中的重要一環。
00922 經理人蘇鼎宇進一步補充，對於追求更高超額報酬或希望在市場反彈波段中擴大戰果的積極型投資人，國泰臺灣加權正 2(00663L-TW) 則提供了一個更具效率的策略工具，00663L 主要追蹤台灣加權之正向二倍報酬，以台指期為主要投資標的，在市場確認築底後，00663L 能以較高的資金效率發動攻勢，協助投資人捕捉強勁的反攻波段，追逐市場成長。
然而，蘇鼎宇也特別提醒，槓桿工具具備放大損益的同時，當市場遭遇回檔，跌幅亦會同步放大。投資人務必審慎評估自身的風險承受能力與資金調度狀況，並維持紀律性的停損停利，避免盲目追高。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
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