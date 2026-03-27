鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉年華集團(CCL-US)EPS預估下修至2.4元，預估目標價為36.00元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對嘉年華集團(CCL-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.49元下修至2.4元，其中最高估值2.65元，最低估值1.7元，預估目標價為36.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.65(2.65)
|3.03
|3.54
|4.09
|最低值
|1.7(1.7)
|2.11
|2.65
|3.46
|平均值
|2.33(2.35)
|2.7
|3.09
|3.78
|中位數
|2.4(2.49)
|2.75
|3.08
|3.8
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|282.24億
|295.65億
|303.28億
|315.39億
|最低值
|275.26億
|283.32億
|293.20億
|310.64億
|平均值
|278.48億
|288.62億
|300.42億
|313.28億
|中位數
|278.58億
|288.53億
|301.02億
|313.82億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-8.46
|-5.16
|-0.06
|1.50
|2.10
|營業收入
|19.08億
|121.68億
|215.93億
|250.21億
|266.22億
詳細資訊請看美股內頁：
嘉年華集團(CCL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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