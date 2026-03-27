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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉年華集團(CCL-US)EPS預估下修至2.4元，預估目標價為36.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對嘉年華集團(CCL-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.49元下修至2.4元，其中最高估值2.65元，最低估值1.7元，預估目標價為36.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.65(2.65)3.033.544.09
最低值1.7(1.7)2.112.653.46
平均值2.33(2.35)2.73.093.78
中位數2.4(2.49)2.753.083.8

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值282.24億295.65億303.28億315.39億
最低值275.26億283.32億293.20億310.64億
平均值278.48億288.62億300.42億313.28億
中位數278.58億288.53億301.02億313.82億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-8.46-5.16-0.061.502.10
營業收入19.08億121.68億215.93億250.21億266.22億

詳細資訊請看美股內頁：
嘉年華集團(CCL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCCL

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