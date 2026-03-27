盤後速報 - 統領(2910)次交易(30)日除息1.04元，參考價22.01元
鉅亨網新聞中心
統領(2910-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.04元。
首日參考價為22.01元，相較今日收盤價23.05元，息值合計為1.04元，股息殖利率4.51%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/30
|23.05
|1.04
|4.51%
|0.0
|2025/03/31
|24.95
|0.95
|3.81%
|0.0
|2024/07/10
|27.0
|0.3403
|1.26%
|0.0
|2022/04/14
|31.2
|0.5
|1.6%
|0.0
|2021/04/22
|33.5
|0.5
|1.49%
|0.0
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