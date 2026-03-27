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鉅亨速報

盤後速報 - 統領(2910)次交易(30)日除息1.04元，參考價22.01元

鉅亨網新聞中心

統領(2910-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.04元。

首日參考價為22.01元，相較今日收盤價23.05元，息值合計為1.04元，股息殖利率4.51%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/30 23.05 1.04 4.51% 0.0
2025/03/31 24.95 0.95 3.81% 0.0
2024/07/10 27.0 0.3403 1.26% 0.0
2022/04/14 31.2 0.5 1.6% 0.0
2021/04/22 33.5 0.5 1.49% 0.0


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