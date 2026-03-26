盤後速報 - 高力(8996)次交易(27)日除息4.56元，參考價840.44元
鉅亨網新聞中心
高力(8996-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.56元。
首日參考價為840.44元，相較今日收盤價845.00元，息值合計為4.56元，股息殖利率0.54%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/27
|845.00
|4.55521
|0.54%
|0.0
|2025/06/19
|267.5
|4.02169
|1.5%
|0.0
|2024/04/18
|335.0
|3.98142
|1.19%
|0.0
|2023/04/13
|244.5
|1.5
|0.61%
|0.0
|2022/07/05
|56.7
|1.5
|2.65%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈台股開盤〉太空衛星題材升空漲逾400點 但受制月線漲幅收斂
- 盤中速報 - 高力(8996)大漲7.12%，報827元
- 盤中速報 - 高力(8996)股價殺至跌停，跌停價738.0元，成交4,349張
- 盤中速報 - 高力(8996)大跌7.68%，報757元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇