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鉅亨速報

盤後速報 - 高力(8996)次交易(27)日除息4.56元，參考價840.44元

鉅亨網新聞中心

高力(8996-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.56元。

首日參考價為840.44元，相較今日收盤價845.00元，息值合計為4.56元，股息殖利率0.54%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/27 845.00 4.55521 0.54% 0.0
2025/06/19 267.5 4.02169 1.5% 0.0
2024/04/18 335.0 3.98142 1.19% 0.0
2023/04/13 244.5 1.5 0.61% 0.0
2022/07/05 56.7 1.5 2.65% 0.0


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