盤中速報 - 可汗幣大漲31.32%，報0.187美元

Kyber Network是一種鏈上流動性協議，可匯總來自各種來源的流動性，以在任何分散式應用程式（DApp）上提供安全，即時的交易。Kyber上的所有交易都是在鏈上的，這意味著可以使用任何乙太坊區塊瀏覽器輕鬆地驗證它們。項目可以建立在Kyber之上，以利用協議提供的所有服務，例如權杖的即時結算，流動性匯總和可自定義的業務模型。