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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.48%，報0.7952元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間27日03:20，美元/瑞郎上漲0.0038點漲幅達0.48%，暫報0.7952點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.47%
  • 近 1 週：-0.15%
  • 近 3 月：+0.51%
  • 近 6 月：-1.04%
  • 今年以來：-0.18%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.83，本日上漲1.11%
  • 美元/加幣相關性0.79，本日上漲0.29%
  • 美元/新加坡幣相關性0.74，本日上漲0.34%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.91，本日上漲0.3%
  • 英鎊/美元相關性-0.78，本日上漲0.31%
  • 紐元/美元相關性-0.71，本日上漲0.9%

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美元/瑞郎0.7941+0.34%
加幣/美元0.7216-0.33%
歐元/美元1.1536-0.21%
英鎊/美元1.3338-0.18%
紐元/美元0.5767-0.69%

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