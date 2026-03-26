外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.48%，報0.7952元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間27日03:20，美元/瑞郎上漲0.0038點漲幅達0.48%，暫報0.7952點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.47%
- 近 1 週：-0.15%
- 近 3 月：+0.51%
- 近 6 月：-1.04%
- 今年以來：-0.18%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.83，本日上漲1.11%
- 美元/加幣相關性0.79，本日上漲0.29%
- 美元/新加坡幣相關性0.74，本日上漲0.34%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
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