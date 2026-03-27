鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-27 09:25

據英國航運媒體《勞埃德船舶日報》周三（25 日）報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊在荷姆茲海峽推行「管控系統」，要求過往船隻提交完整文件、獲取通行代碼，並接受伊方護航通過預先劃定的航道。



自 3 月 13 日以來，已有 26 艘船舶在該系統下通過荷姆茲海峽。

伊朗推行「管控系統」，26艘船舶通過荷姆茲海峽。（圖：Gemini生成）

消息人士透露，船舶營運商被要求在通行前聯繫與伊斯蘭革命衛隊有關的指定仲介機構，提交國際海事組織編號、所有權鏈、貨物清單、目的地和完整船員名單等文件。

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仲介機構隨後將文件轉交給伊斯蘭革命衛隊海軍霍爾木茲甘省指揮部，進行制裁篩查、貨物優先級審查和「地緣政治審查」，目前優先考慮石油運輸船。

如果船隻通過審查，伊斯蘭革命衛隊將頒發通行代碼，並提供路線指示。船舶接近海峽時需通過無線電核驗代碼，並由引航船護送進入伊朗領海。

大多數滯留船舶的航運公司擔心觸發美國次級制裁，表示不會與伊朗伊斯蘭革命衛隊進行任何形式的接觸。