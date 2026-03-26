鉅亨速報 - Factset 最新調查：Embraer S.A. Sponsored ADR(EMBJ-US)EPS預估上修至2.85元，預估目標價為81.50元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Embraer S.A. Sponsored ADR(EMBJ-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.78元上修至2.85元，其中最高估值3.49元，最低估值2.59元，預估目標價為81.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.49(3.49)
|4.71
|5.79
|4.04
|最低值
|2.59(2.59)
|3.07
|3.24
|4.04
|平均值
|2.88(2.85)
|3.72
|4.37
|4.04
|中位數
|2.85(2.78)
|3.6
|4.15
|4.04
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|87.69億
|101.91億
|110.96億
|101.48億
|最低值
|83.25億
|90.22億
|96.57億
|101.48億
|平均值
|84.71億
|94.85億
|104.31億
|101.48億
|中位數
|84.79億
|94.75億
|104.59億
|101.48億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.28
|-1.01
|0.85
|1.94
|1.91
|營業收入
|42.01億
|45.40億
|52.42億
|65.71億
|74.97億
詳細資訊請看美股內頁：
Embraer S.A. Sponsored ADR(EMBJ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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