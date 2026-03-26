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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Embraer S.A. Sponsored ADR(EMBJ-US)EPS預估上修至2.85元，預估目標價為81.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Embraer S.A. Sponsored ADR(EMBJ-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.78元上修至2.85元，其中最高估值3.49元，最低估值2.59元，預估目標價為81.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.49(3.49)4.715.794.04
最低值2.59(2.59)3.073.244.04
平均值2.88(2.85)3.724.374.04
中位數2.85(2.78)3.64.154.04

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值87.69億101.91億110.96億101.48億
最低值83.25億90.22億96.57億101.48億
平均值84.71億94.85億104.31億101.48億
中位數84.79億94.75億104.59億101.48億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.28-1.010.851.941.91
營業收入42.01億45.40億52.42億65.71億74.97億

詳細資訊請看美股內頁：
Embraer S.A. Sponsored ADR(EMBJ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEMBJ

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