鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paychex公司PAYX-US的目標價調降至101元，幅度約6.05%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Paychex公司(PAYX-US)提出目標價估值：中位數由107.5元下修至101元，調降幅度6.05%。其中最高估值125元，最低估值90元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予Paychex公司評價：積極樂觀2位、保持中立16位、保守悲觀4位。
Paychex公司今(26日)收盤價為93.36元。近5日股價上漲6.05%，標普指數下跌0.5%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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