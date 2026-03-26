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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paychex公司PAYX-US的目標價調降至101元，幅度約6.05%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Paychex公司(PAYX-US)提出目標價估值：中位數由107.5元下修至101元，調降幅度6.05%。其中最高估值125元，最低估值90元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予Paychex公司評價：積極樂觀2位、保持中立16位、保守悲觀4位。

Paychex公司今(26日)收盤價為93.36元。近5日股價上漲6.05%，標普指數下跌0.5%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股PAYX市場預估目標價

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