盤中速報 - 其他電子類指數類股表現疲軟，跌幅2.18%，總成交額229.71億
鉅亨網新聞中心
台股今日其他電子業類股表現疲軟，26日13:04相關指數下跌2.18%，總成交額229.71億元，大盤占比10.79%。
該產業上漲家數17、下跌家數29、平盤家數3。領跌個股光焱科技(7728-TW)26日12:54股價下跌83元，報747.0元，跌幅10%。
其他電子類指數近5日上漲0.28%，櫃買市場加權指數下跌5.06%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+0.28%
|-5.06%
|近一月
|+6.8%
|-0.16%
|近三月
|+14.45%
|+15.94%
|近六月
|+17.41%
|+18.85%
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