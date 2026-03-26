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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類指數類股表現疲軟，跌幅2.18%，總成交額229.71億

鉅亨網新聞中心

台股今日其他電子業類股表現疲軟，26日13:04相關指數下跌2.18%，總成交額229.71億元，大盤占比10.79%。

該產業上漲家數17、下跌家數29、平盤家數3。領跌個股光焱科技(7728-TW)26日12:54股價下跌83元，報747.0元，跌幅10%。

其他電子類指數近5日上漲0.28%，櫃買市場加權指數下跌5.06%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +0.28% -5.06%
近一月 +6.8% -0.16%
近三月 +14.45% +15.94%
近六月 +17.41% +18.85%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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光焱科技747-10.0%

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