盤中速報 - 聯亞(3081)大漲7.14%，報1650元
鉅亨網新聞中心
聯亞(3081-TW)26日09:11股價上漲110元，報1650.0元，漲幅7.14%，成交1,037張。
聯亞(3081-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為有線通信機械器材製造業、電子零組件製造業、國際貿易業。研發、設計、生產及銷售下列產品:。1.雷射磊晶片 2.檢光器磊晶片 3.兼營前述產品相關之國際貿易業。
近5日股價下跌2.78%，櫃買市場加權指數下跌5.06%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+239 張
- 外資買賣超：+179 張
- 投信買賣超：+8 張
- 自營商買賣超：+52 張
- 融資增減：-506 張
- 融券增減：-195 張
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