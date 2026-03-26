盤中速報 - 環宇-KY(4991)大漲7.44%，報469.5元
鉅亨網新聞中心
環宇-KY(4991-TW)26日09:05股價上漲32.5元，報469.5元，漲幅7.44%，成交3,955張。
環宇-KY(4991-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為砷化鎵/磷化銦/氮化鎵及碳化矽高階射頻及光電元件化合物晶圓代工。自有品牌光電元件產品之研究、開發、製造及銷售業務。相關智慧財產權授權。
近5日股價上漲12.45%，櫃買市場加權指數下跌5.06%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+188 張
- 外資買賣超：-1,568 張
- 投信買賣超：+2,062 張
- 自營商買賣超：-306 張
- 融資增減：+2,605 張
- 融券增減：+41 張
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