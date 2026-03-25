鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eni Spa - ADR(E-US)EPS預估上修至4.36元，預估目標價為49.63元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Eni Spa - ADR(E-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.28元上修至4.36元，其中最高估值7.02元，最低估值3.26元，預估目標價為49.63元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.02(6.69)
|6.11
|6.33
|7.58
|最低值
|3.26(3.26)
|3.68
|3.78
|4.33
|平均值
|4.89(4.69)
|4.73
|5.03
|5.58
|中位數
|4.36(4.28)
|4.9
|4.91
|5.21
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,321.31億
|1,229.53億
|1,270.33億
|1,011.08億
|最低值
|681.22億
|689.13億
|754.16億
|1,011.08億
|平均值
|1,010.15億
|980.15億
|1,013.45億
|1,011.08億
|中位數
|1,014.11億
|996.99億
|1,013.36億
|1,011.08億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.81
|8.32
|3.05
|1.71
|1.76
|營業收入
|905.10億
|1,392.67億
|1,013.19億
|960.51億
|927.14億
詳細資訊請看美股內頁：
Eni Spa - ADR(E-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eni Spa - ADR(E-US)EPS預估上修至3.65元，預估目標價為44.26元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eni Spa - ADRE-US的目標價調升至44.26元，幅度約4.13%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eni Spa - ADRE-US的目標價調升至42.51元，幅度約4.66%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：NexGen Energy Ltd(NXE-US)EPS預估上修至-0.09元，預估目標價為14.63元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇