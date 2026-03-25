盤後速報 - 欣雄(8908)次交易(26)日除息1.5元，參考價40.9元
鉅亨網新聞中心
欣雄(8908-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
首日參考價為40.9元，相較今日收盤價42.40元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.54%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/26
|42.40
|1.5
|3.54%
|0.0
|2025/09/09
|42.4
|0.0
|0.0%
|0.3007
|2025/03/31
|45.5
|1.3
|2.86%
|0.0
|2024/09/05
|53.8
|0.0
|0.0%
|0.8
|2024/03/28
|58.1
|0.8
|1.38%
|0.0
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