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鉅亨速報

盤後速報 - 欣雄(8908)次交易(26)日除息1.5元，參考價40.9元

鉅亨網新聞中心

欣雄(8908-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

首日參考價為40.9元，相較今日收盤價42.40元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.54%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/26 42.40 1.5 3.54% 0.0
2025/09/09 42.4 0.0 0.0% 0.3007
2025/03/31 45.5 1.3 2.86% 0.0
2024/09/05 53.8 0.0 0.0% 0.8
2024/03/28 58.1 0.8 1.38% 0.0


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