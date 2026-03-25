盤後速報 - 偉康科技(6865)次交易(26)日除息1.4元，參考價33.15元
鉅亨網新聞中心
偉康科技(6865-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.4元。
首日參考價為33.15元，相較今日收盤價34.55元，息值合計為1.4元，股息殖利率4.06%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/26
|34.55
|1.4025
|4.06%
|0.0
|2025/07/10
|85.8
|0.0
|0.0%
|0.7
|2025/03/27
|85.8
|1.0
|1.17%
|0.0
|2024/03/28
|60.1
|1.6
|2.66%
|0.0
|2023/04/06
|100.0
|2.8
|2.8%
|0.0
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