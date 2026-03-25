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鉅亨速報

盤後速報 - 偉康科技(6865)次交易(26)日除息1.4元，參考價33.15元

鉅亨網新聞中心

偉康科技(6865-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.4元。

首日參考價為33.15元，相較今日收盤價34.55元，息值合計為1.4元，股息殖利率4.06%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/26 34.55 1.4025 4.06% 0.0
2025/07/10 85.8 0.0 0.0% 0.7
2025/03/27 85.8 1.0 1.17% 0.0
2024/03/28 60.1 1.6 2.66% 0.0
2023/04/06 100.0 2.8 2.8% 0.0


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