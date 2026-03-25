盤後速報 - 華豐(2109)次交易(26)日除息0.5元，參考價14.65元
鉅亨網新聞中心
華豐(2109-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為14.65元，相較今日收盤價15.15元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.3%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/26
|15.15
|0.5
|3.3%
|0.0
|2025/09/25
|16.35
|0.5
|3.06%
|0.0
|2025/04/11
|18.6
|0.8
|4.3%
|0.0
|2024/09/19
|19.55
|0.7
|3.58%
|0.0
|2024/04/18
|17.75
|0.8
|4.51%
|0.0
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