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鉅亨速報

盤後速報 - 上品(4770)下週(4月1日)除息6元，預估參考價222.5元

鉅亨網新聞中心

上品(4770-TW)下週(4月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。

以今日(3月25日)收盤價228.50元計算，預估參考價為222.5元，息值合計為6.0元，股息殖利率2.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月25日)收盤價做計算，僅提供參考）

上品(4770-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為氟素樹脂應用材料之製造、加工及買賣。氟素樹脂內襯設備之製造、加工及買賣。各式化學品儲存槽、運送管道及輸送設備等系統工程設計與製造。近5日股價下跌10.06%，集中市場加權指數下跌3.62%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/01 228.50 6.0 2.63% 0.0
2025/03/27 331.0 12.0 3.63% 0.0
2024/03/28 451.0 12.0 2.66% 0.0
2023/03/24 306.0 12.0 3.92% 0.0
2022/03/31 255.0 8.0 3.14% 0.0

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集中市場加權指數33439.11+2.54%
上品228.5+4.34%

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