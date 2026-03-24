鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至16.53元，預估目標價為215.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2026年EPS預估：中位數由15.63元上修至16.53元，其中最高估值28.74元，最低估值11.42元，預估目標價為215.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|28.74(25.36)
|24.42
|22.85
|28.8
|最低值
|11.42(11.42)
|10.03
|8.69
|28.8
|平均值
|17.66(16.77)
|15.48
|14.74
|28.8
|中位數
|16.53(15.63)
|14.44
|14.69
|28.8
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,600.00億
|1,600.00億
|1,466.34億
|最低值
|1,022.15億
|1,007.83億
|1,241.78億
|平均值
|1,359.17億
|1,362.69億
|1,360.72億
|中位數
|1,380.52億
|1,357.88億
|1,363.58億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|15.24
|28.12
|23.63
|10.08
|13.22
|營業收入
|1,197.77億
|1,774.11億
|1,484.60億
|1,385.17億
|1,325.42億
詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至15.63元，預估目標價為210.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至13.79元，預估目標價為205.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至13.33元，預估目標價為205.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至13.06元，預估目標價為205.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇