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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至15.63元，預估目標價為210.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.85元上修至15.63元，其中最高估值25.36元，最低估值11.42元，預估目標價為210.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值25.36(24.27)24.4222.8528.8
最低值11.42(11.42)10.038.6928.8
平均值16.77(16.16)15.0314.7428.8
中位數15.63(14.85)14.3714.6928.8

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值1,600.00億1,600.00億1,466.34億
最低值1,022.15億1,007.83億1,241.78億
平均值1,359.17億1,362.69億1,360.72億
中位數1,380.52億1,357.88億1,363.58億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS15.2428.1223.6310.0813.22
營業收入1,197.77億1,774.11億1,484.60億1,385.17億1,325.42億

詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMPC

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