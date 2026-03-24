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鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5%，報220.28美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間24日23:50股價上漲10.49美元，報220.28美元，漲幅5%，成交量181,547（股），盤中最高價220.28美元、最低價205.23美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+7.78%
  • 近 1 月：-1.62%
  • 近 3 月：+30.2%
  • 近 6 月：+53.43%
  • 今年以來：+32.9%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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NASDAQ21845.08-0.46%
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Onto Innovation Inc.220.97+5.33%

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