盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5%，報220.28美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間24日23:50股價上漲10.49美元，報220.28美元，漲幅5%，成交量181,547（股），盤中最高價220.28美元、最低價205.23美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.78%
- 近 1 月：-1.62%
- 近 3 月：+30.2%
- 近 6 月：+53.43%
- 今年以來：+32.9%
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