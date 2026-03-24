盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大跌5.01%，報392.6美元
鉅亨網新聞中心
Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間24日21:44股價下跌20.71美元，報392.60美元，跌幅5.01%，成交量409,687（股），盤中最高價410.86美元、最低價392.50美元。
美股指數盤中表現
Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.48%
- 近 1 月：+17.98%
- 近 3 月：-13.69%
- 近 6 月：-14.62%
- 今年以來：-11.83%
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