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鉅亨速報

盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大跌5.01%，報392.6美元

鉅亨網新聞中心

Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間24日21:44股價下跌20.71美元，報392.60美元，跌幅5.01%，成交量409,687（股），盤中最高價410.86美元、最低價392.50美元。

美股指數盤中表現

Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.48%
  • 近 1 月：+17.98%
  • 近 3 月：-13.69%
  • 近 6 月：-14.62%
  • 今年以來：-11.83%

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美股美股盤中盤中速報Crowdstrike控股

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