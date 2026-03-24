盤中速報 - Workday公司(WDAY-US)大跌5.03%，報130.17美元
鉅亨網新聞中心
Workday公司(WDAY-US)截至台北時間24日21:37股價下跌6.89美元，報130.17美元，跌幅5.03%，成交量179,538（股），盤中最高價136.55美元、最低價130.17美元。
美股指數盤中表現
Workday公司(WDAY-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.57%
- 近 1 月：+6.08%
- 近 3 月：-36.38%
- 近 6 月：-42.97%
- 今年以來：-36.19%
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