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鉅亨速報

盤中速報 - Workday公司(WDAY-US)大跌5.03%，報130.17美元

鉅亨網新聞中心

Workday公司(WDAY-US)截至台北時間24日21:37股價下跌6.89美元，報130.17美元，跌幅5.03%，成交量179,538（股），盤中最高價136.55美元、最低價130.17美元。

美股指數盤中表現

Workday公司(WDAY-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+2.57%
  • 近 1 月：+6.08%
  • 近 3 月：-36.38%
  • 近 6 月：-42.97%
  • 今年以來：-36.19%

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美股美股盤中盤中速報Workday公司

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Workday公司131.1204-4.33%

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