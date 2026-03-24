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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)EPS預估上修至-1.03元，預估目標價為100.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.08元上修至-1.03元，其中最高估值-0.79元，最低估值-1.41元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.79(-0.79)0.882.66.29
最低值-1.41(-1.41)-0.830.451.39
平均值-1.03(-1.04)-0.041.513.66
中位數-1.03(-1.08)-0.071.483.49

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.01億10.75億26.27億41.05億
最低值1.69億6.50億16.47億22.49億
平均值1.80億8.49億20.34億33.26億
中位數1.78億8.23億20.03億36.03億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.37-0.58-1.07-1.94-1.34
營業收入1,241萬1,383萬0.00442萬7,092萬

詳細資訊請看美股內頁：
AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSASTS

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