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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.7%，報93.843元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間24日14:10，美元/印度盧比上漲0.652點漲幅達0.7%，暫報93.843點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.40%
  • 近 1 週：+1.04%
  • 近 3 月：+4.22%
  • 近 6 月：+4.96%
  • 今年以來：+3.59%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/墨西哥披索相關性0.38，本日上漲0.38%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.35，本日上漲0.14%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.34，本日上漲0.72%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/加幣相關性-0.38，本日上漲0.04%
  • 歐元/美元相關性-0.32，本日上漲0.23%
  • 紐元/美元相關性-0.29，本日上漲0.36%

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美元/印度盧比93.860+0.72%
人民幣/美元0.1451-0.14%
歐元/美元1.1581-0.28%
加幣/美元0.7267-0.27%
紐元/美元0.5831-0.38%

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