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光聚晶電整隊轉型 董座凃俊光「眼裡有光」大談彩虹哲學

鉅亨網記者魏志豪 台北

大宇資自去年併購台灣光罩 (2338-TW) 後，為展示布局半導體的決心，將公司更名「光聚晶電」(6111-TW)，董事長凃俊光於光罩集團的年度春酒時表示，之所以以「光」為名，是因為彩虹的形成需要透過光的折射，比喻企業經營過程中勢必會遇到挫折，並在之後產生絢麗的彩虹。

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光聚晶電暨光罩董事長凃俊光。(鉅亨網記者魏志豪攝)

凃俊光回憶，自去年 8 月上任以來，初期第一線團隊在面對挑戰時，常常會說「這件事情有難度、做不到」，但到了聖誕節左右，同仁也開始出現轉變，並開始思考如何將事情做得更好。


進入今年農曆年後，也明顯感受團隊的心態進一步轉變，主動提出「只要公司給予資源、我就可以做到什麼」，代表整體組織已從被動執行，轉變為正向、主動的思考模式，

凃俊光更預期，到了明年此時，團隊可以很有信心地跟他說，「這些事情我們已經做到了，接下來還有什麼任務可以交給我們」，凸顯對團隊的期待。

至於為何取名為光聚晶電，凃俊光指出，12 年前入主大宇資時，當時在簡報過程中就提及「為什麼會有彩虹? 因為光的折射」作為核心理念，認為企業經營過程中的挑戰與轉折，就如同光在不同介質中產生折射與反射，唯有經歷這些挫折，才能創造出更具價值與美好的成果。

他進一步指出，企業面對方向改變稱為「折射」，光的折射最終目的都是為了累積能量、放大成果，希望在每一次挑戰之後，都能綻放出更強的光，創造更大的價值，就像彩虹一樣。

目前光聚晶電集團已擁有 7 家上市櫃公司及 1 家新創公司，未來將持續朝向整合型科技集團發展。光聚晶電旗下除光聚晶電與光罩外，還有合正、光環、揚智、安瑞 - KY、全達、紅陽。


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光罩光聚晶電合正光環揚智安瑞-KY全達紅陽

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