鉅亨網記者魏志豪 新竹 2026-03-23 19:06

光罩 (2338-TW) 今 (23) 日舉辦春酒，總經理陳立惇表示，光罩去年底至今年初積極切入 AI 供應鏈，並投入先進封裝大尺寸光罩製造，啟動相關資本支出，在新布局逐步發酵下，今年營運展望審慎樂觀，本業營收可望較去年呈現顯著成長。

陳立惇指出，先進封裝將是光罩今年重點發展方向，公司將持續建置關鍵產品並深化與重要客戶合作，預期相關營收貢獻將自今年下半年起逐步顯現，並延續至明年，成為未來成長動能之一。

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產能方面，光罩近年持續投資關鍵製程產能，目前整體稼動率已超過 9 成，處於滿載狀態，也持續優化產值、強化 12 吋成熟製程布局，聚焦 90 奈米以下製程，包括 90、80、65、55 奈米，藉此提升產品組合與營收表現。

技術方面，光罩已完成 40 奈米關鍵設備建置並通過客戶驗證，預計今年下半年可望進入量產，至於 28 奈米，目前正進行驗證程序，預計今年底前完成認證，為後續成長動能。

面對地緣政治與供應鏈重組帶來的競爭壓力，尤其中國同業崛起，陳立惇坦言，過去一年確實對營運造成影響。不過公司自去年起積極調整布局，除中國市場外，也成功拓展其他地區與客戶，帶動訂單回溫，今年訂單能見度穩健，整體營運審慎樂觀。