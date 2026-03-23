鉅亨網記者魏志豪 新竹
光罩 (2338-TW) 今 (23) 日舉辦春酒，總經理陳立惇表示，光罩去年底至今年初積極切入 AI 供應鏈，並投入先進封裝大尺寸光罩製造，啟動相關資本支出，在新布局逐步發酵下，今年營運展望審慎樂觀，本業營收可望較去年呈現顯著成長。
陳立惇指出，先進封裝將是光罩今年重點發展方向，公司將持續建置關鍵產品並深化與重要客戶合作，預期相關營收貢獻將自今年下半年起逐步顯現，並延續至明年，成為未來成長動能之一。
產能方面，光罩近年持續投資關鍵製程產能，目前整體稼動率已超過 9 成，處於滿載狀態，也持續優化產值、強化 12 吋成熟製程布局，聚焦 90 奈米以下製程，包括 90、80、65、55 奈米，藉此提升產品組合與營收表現。
技術方面，光罩已完成 40 奈米關鍵設備建置並通過客戶驗證，預計今年下半年可望進入量產，至於 28 奈米，目前正進行驗證程序，預計今年底前完成認證，為後續成長動能。
面對地緣政治與供應鏈重組帶來的競爭壓力，尤其中國同業崛起，陳立惇坦言，過去一年確實對營運造成影響。不過公司自去年起積極調整布局，除中國市場外，也成功拓展其他地區與客戶，帶動訂單回溫，今年訂單能見度穩健，整體營運審慎樂觀。
此外，光罩亦同步進行轉投資結構調整，聚焦核心本業。陳立惇透露，去年已啟動部分非核心事業收斂，包括群豐科技逐步縮編並進入歇業階段；同時透過集團內部整合，引入策略夥伴共同持股具潛力公司，以提升資源運用效率。
針對光聚晶電 (6111-TW) 加入股東結構一事，陳立惇持正面看法，認為雙方在公司未來策略與發展方向上已建立共識，將有助於光罩後續營運與轉型布局。
下一篇