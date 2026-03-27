三大產業獲利預估同步翻身　00401A預期持股將同步反映

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【摩根投信 獨立經營管理】「摩根」為 J.P. Morgan Asset Management 於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，投資標的之價格與收益亦將隨時變動。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，本公司及銷售機構均備有公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站查詢。本基金上市日前（不含當日），經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金自成立日起至上市日 (不含當日) 前，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。 本基金受益憑證之上市買賣，應依臺灣證券交易所 ( 以下簡稱「臺灣證交所」) 有關規定辦理。投資人於本基金成立日 ( 不含當日 ) 前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等同於本基金掛牌上市之價格，參與申購之投資人需自行承擔本基金成立日起至上市日止期間，基金淨資產價格波動所產生折／溢價之風險，本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於本基金每營業日結算所得之淨值，例如因為投資人買賣供需等波動變化而造成折／溢價之交易風險。 本基金自成立日起，即得依據本基金投資策略主動進行投資佈局，本基金投資組合成分價格波動將會影響本基金淨值表現。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。 計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，因此計算盤中 估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨 值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考， 實際淨值應以經理公司最終公告之每日淨值為準。本基金為主動式交易所交易基金，故投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係經理公司依其所訂投資策略進行基金投資。境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券，僅限掛牌上市之有價證券，且除了取得主管機關特別核准外，境外基金不得超過淨資產價值之 20%，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。投資非投資等級債券之基金可能投資美國 Rule 144A 債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金的配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，投資人於申購時應謹慎考量。投資人可至摩根資產管理官方網站 (am.jpmorgan.com/tw) 查詢基金配息及淨值組成項目。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。摩根台灣鑫收益主動式 ETF 基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 採取掩護性買權策略可收取權利金收入，並降低波動度，但將犧牲部分上漲機會，而影響本基金之淨值表現。運用掩護性買權策略之已到期 / 已執行之賣出選擇權買權所收取之權利金將納入可分配收益範疇。摩根台灣鑫收益主動式 ETF 基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 可分配收益來源為投資所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配、運用掩護性買權策略之已到期／已執行之賣出選擇權買權所收取之權利金、收益平準 金扣除本基金應負擔之費用，另得於已實現資本利得扣除資本損失 (包括已實現及未實現之資本損失)(含證券相關商品如期貨損益及運用掩護性買權策略之賣出選擇權損益) 及本基金應負擔之費用後為正數，且本基金於收益評價日之每受益權單位價值須高於發行價格，且每受益權單位價值減去當次單位可分配收益之餘 額不低於發行價格時，得納入分配。本基金每月依公開說明書所載時點進行收益評價，本公司得依收益情況自行決定每月分配之金額或不分配，故分配之金額 並非一定相同。當基金實際配息率低於參考配息率 (如有)，且因一段期間內淨申購單位數增加達本公司所訂之一定百分比而有稀釋配息率之虞時，始得動用收益平準金進行分配。本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金投資可能產生的 最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。