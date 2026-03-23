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鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.06%，報210.31美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間23日21:47股價上漲10.14美元，報210.31美元，漲幅5.06%，成交量55,431（股），盤中最高價210.89美元、最低價205.00美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+5.61%
  • 近 1 月：-7.5%
  • 近 3 月：+25.68%
  • 近 6 月：+53.83%
  • 今年以來：+26.8%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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Onto Innovation Inc.210.59+5.21%

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