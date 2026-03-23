盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.06%，報210.31美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間23日21:47股價上漲10.14美元，報210.31美元，漲幅5.06%，成交量55,431（股），盤中最高價210.89美元、最低價205.00美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.61%
- 近 1 月：-7.5%
- 近 3 月：+25.68%
- 近 6 月：+53.83%
- 今年以來：+26.8%
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