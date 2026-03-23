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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲2.02%，報7825.93點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日09:30，費城半導體上漲155.32點（或2.02%），暫報7825.93點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.31%
  • 近 1 月：-7.14%
  • 近 3 月：+7.35%
  • 近 6 月：+21.18%
  • 今年以來：+8.29%

焦點個股


費城半導體成分股以英特格(ENTG-US)領漲。英特格(ENTG-US)上漲4.66%；芯源系統(MPWR-US)上漲3.51%；應用材料(AMAT-US)上漲3.25%；艾司摩爾(ASML-US)上漲3.22%；超捷國際(MCHP-US)上漲3.13%。

部分成分股表現相對疲軟，連貫(COHR-US)下跌7.96%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌6.64%；安可(AMKR-US)下跌4.82%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌4.44%；泰瑞達(TER-US)下跌3.83%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體7786.241.51%
英特格117.035+2.07%
芯源系統1082.625+1.29%
應用材料364.615+2.12%
艾司摩爾1367.67+3.83%
超捷國際64.96+3.16%
連貫256.945+1.31%
萊迪思半導體92.62+4.51%
安可45.91+0.22%
Onto Innovation Inc.210.41+5.12%
泰瑞達304.76+4.79%

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