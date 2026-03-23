焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.42%，報100.065點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間23日17:50，美元指數上漲0.42點漲幅達0.42%，暫報100.065點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.89%
- 近 1 週：-0.71%
- 近 3 月：+1.38%
- 近 6 月：+2.37%
- 今年以來：+1.35%
美元指數貨幣組成
|幣別
|匯率
|漲跌幅
|歐元/美元
|1.15
|-0.65%
|美元/日元
|159.51
|0.18%
|英鎊/美元
|1.33
|-0.53%
|美元/加幣
|1.37
|0.17%
|美元/瑞典克朗
|9.46
|1.29%
|美元/瑞郎
|0.79
|0.62%
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