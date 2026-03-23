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鉅亨速報

焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.42%，報100.065點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日17:50，美元指數上漲0.42點漲幅達0.42%，暫報100.065點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.89%
  • 近 1 週：-0.71%
  • 近 3 月：+1.38%
  • 近 6 月：+2.37%
  • 今年以來：+1.35%

美元指數貨幣組成


幣別 匯率 漲跌幅
歐元/美元 1.15 -0.65%
美元/日元 159.51 0.18%
英鎊/美元 1.33 -0.53%
美元/加幣 1.37 0.17%
美元/瑞典克朗 9.46 1.29%
美元/瑞郎 0.79 0.62%

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焦點速報美元指數

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美元指數99.389-0.26%
歐元/美元1.1564-0.05%
美元/日元158.85-0.23%
英鎊/美元1.3357+0.13%
美元/加幣1.3732+0.07%
美元/瑞典克朗9.3782+0.39%
美元/瑞郎0.7885+0.08%

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