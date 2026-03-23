鉅亨網記者彭昱文 台北
為推動股東服務數位化與綠色轉型，集保結算所推動「股東會紀念品電子化發放 (eGift)」服務，今 (2026) 年度股東常會正式啟用。根據集保結算所統計，截至 3 月 23 日止，已有 30 家發行公司預計採用 eGift 服務，讓股東在家就能輕鬆領取紀念品，免除現場排隊與地點受限的不便。
這 30 家公司分別為廣華 - KY(1338-TW)、川飛 (1516-TW)、精華 (1565-TW)、新麥 (1580-TW)、永光 (1711-TW)、三晃 (1721-TW)、中碳 (1723-TW)、台亞 (2340-TW)、全新 (2455-TW)、盛達 (3027-TW)、聯亞 (3081-TW)、旭軟 (3390-TW)、由田 (3455-TW)、安勤 (3479-TW)、聯穎 (3550-TW)、慶騰精密 (4534-TW)、鑫禾 (4999-TW)、佶優 (5452-TW)、聖暉 (5536-TW)、四維航 (5608-TW)、泰詠 (6266-TW)、安鈦克 (6276-TW)、瑞磁 ABC-KY(6598-TW)、旭暉應材 (6698-TW)、長聖 (6712-TW)、矽創 (8016-TW)、鈦昇 (8027-TW)、光菱 (8032-TW)、台虹 (8039-TW)、高力熱 (8996-TW)。
金管會去 (2025) 年 10 月 16 日核准辦理「紀念品電子化發放業務」後，集保結算所積極建置 eGift 平台，此舉不僅提升了股東領取的便利性與即時性，更透過減少紙本憑證、物流包裝及運輸耗能，協助發行公司邁向低碳經營的新模式。
集保表示，符合發行公司設定持股條件的股東，只需三步驟即可領取，第一，登入電子投票平台後，系統會自動比對標的及持股數是否符合領取條件，並顯示「是否符合領取資格 (Y/N)」及「eGift 領取日」。第二，股東完成電子投票，且未交付委託書。第三，自第一點所示之 eGift 領取日起開始領取，股東可於電子投票列表直接點選「紀念品」按鈕，或自功能列「電子投票」→「公司 eGift 專區」進入領取頁面。
依《公司法》規定，若股東同時進行電子投票又交付委託書，表決權以委託代理人為準。此時電子投票將失效，股東將無法領取 eGift，須依傳統方式至現場領取。
為鼓勵股東積極行使權利，集保結算所特別推出加碼抽獎活動，讓「每一票都更有價值」，活動期間自 3 月 23 日至 115 年 6 月 30 日。參與股東常會電子投票、單筆表決權數達 1,000 股 (含) 以上，且無撤銷投票或委託書重複情形者。
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