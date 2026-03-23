高階AI手機崛起 今年智慧手機NAND平均容量逆勢年增4.8%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-03-23 14:51

研調機構 TrendForce 今 (23) 日公布最新記憶體產業研究，儘管 2026 年全球智慧手機品牌面臨 NAND Flash 價格高漲壓力，但由於原廠製程升級迫使低容量規格淘汰，以及高階品牌旗艦機 AI 需求等因素驅動，預估全年手機平均容量將逆勢年增 4.8%。

記憶體IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

市場原先預期，智慧手機品牌面臨 NAND Flash 價格壓力，普遍將調降規格以保護利潤，2026 年平均儲存容量將因此轉為負成長。然而，蘋果、華為等高階品牌為優化 AI 功能，分別推出 Apple Intelligence 2.0、新 Harmony OS AI，邊緣 AI 模型須預占 40-60GB 的系統分區作運算快取。

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在此情況下，iPhone 17 全系列最低容量從 128GB 提高至 256GB，以提供消費者足夠的使用空間；Mate 80 系列則推動 512GB 機型普及化，以應對離線多模態互動的需求。

此外，NAND Flash 原廠升級製程，導致低容量產品供給縮減，供應鏈難以取得低階顆粒，手機市場開始出現被動式容量墊高的情形。加上部分手機品牌考量 NAND Flash 價格居高不下，選擇停產或減少毛利較差的低容量機種，改將資源集中於 128GB/256GB 等中高階規格，皆推升平均容量。