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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌3%，報7627.76點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間21日02:23，費城半導體下跌235.54點（或3%），暫報7627.76點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.88%
  • 近 1 月：-3.79%
  • 近 3 月：+11.25%
  • 近 6 月：+26.17%
  • 今年以來：+11.01%

焦點個股


費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領跌。連貫(COHR-US)下跌10.81%；安可(AMKR-US)下跌6.42%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌6.03%；美光科技(MU-US)下跌6.01%；泰瑞達(TER-US)下跌4.82%。

部分成分股表現相對穩健，安謀控股公司(ARM-US)上漲2.37%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

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費城半導體7670.61-2.45%
連貫253.63-7.96%
安可45.81-4.82%
萊迪思半導體88.62-6.64%
美光科技422.88-4.81%
泰瑞達290.83-3.83%
安謀控股公司132.35+1.95%

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