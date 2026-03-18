鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-18 22:28

星展基金會攜手馴錢師財商研究中心打造全台首座 AI 財務健檢網「好理家在」。該系統自 2025 年 6 月上線至今，已吸引超過 6 萬名使用者，透過 24 小時 AI 即時問答與個人化風險分析，協助民眾在通膨與家庭負債攀升的壓力下，及早建立財務規劃能力。星展銀行（台灣）總經理黃思翰強調，財務韌性是面對衝擊的復原力，此工具旨在讓財務支持更具親近性，為台灣社會創造長遠的正向改變。

面對全球通膨壓力與詐騙威脅等多重風險，提升全民財務韌性已成為迫切議題。根據《2026 年世界不平等報告》，台灣財富排名後 50% 人口僅分配到整體財富的 4.3%，顯示財富分配差距依然顯著。行政院主計總處調查也指出，台灣所得最低 20% 的家庭已連續 18 年呈現入不敷出，平均儲蓄為負數。此外，更有 17.6% 的民眾無法在一週內籌到新台幣 10 萬元應急資金，突顯出許多家庭在面對醫療支出或長照需求時，缺乏足夠的緊急備用金。

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為解決結構性挑戰，星展基金會除挹注經費外，更動員超過 200 位志工投入逾 1300 小時，擔任 AI 訓練師參與測試校正與內容撰寫。「好理家在」平台具備四大核心優勢，包含 24 小時 AI 問答、專業社工諮詢陪伴、串接社福支持系統及持續追蹤機制。使用者只需填寫簡易問卷，系統便能產出個人化評估與行動清單，並視需求轉介相關資源。

「好理家在」系統整合了馴錢師財商研究中心超過 15 年的第一線社工實務經驗，創辦人邱淑芸指出，這套 AI 模型能讓社工與家庭在共同語境下討論財務問題，提升決策的可行性。該平台已通過數發部與工研院等單位成立的 AI 產品與系統評測中心檢測，正確率高達 96%，並榮獲 AI 社會影響力獎，顯示其在精準度與公共價值上的卓越表現。