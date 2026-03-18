鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-18 11:08

第一金控 (2892-TW) 旗下第一銀行積極推動數位轉型有成，根據內部最新統計資料，數位化通路使用率已達到 92%，其中 iLEO APP 憑藉 AI 技術與直覺式操作，深受用戶喜愛。目山一日截至 2026 年 2 月為止，第一銀行 LINE 官方帳號好友數已突破 719 萬人，位居公股銀行第一名。透過導入 NPS 顧客體驗管理體系，第一銀行在台幣轉帳與外幣存款等高頻服務表現突出，顧客淨推薦分數已達到極好等級，成功將傳統金融服務轉化為貼近客戶生活的智慧數位金融管家 。

領先公股銀 一銀全通路數位化使用率高達92% iLEO好友數719萬居冠。（圖:一銀提供）

隨著行動網路與支付環境成熟，大眾對數位金融依賴度提升。第一銀行 iLEO APP 目前已累積十餘項專利認證，在各項創新功能中，以直覺式操作的滑滑轉帳使用次數最高，而便利多人分帳的多元收款功能也相當受到青睞 。

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此外，APP 更進一步整合跨界功能，包含金山財神廟線上參拜、每日星座運勢、租租通一鍵繳房租、帳單管家及 55688 一鍵呼叫計程車等，提供全方位的數位生活服務 。

在資安防護方面，小粉獅實驗室全面升級數位服務體驗，導入藍牙輔助驗證、防詐智慧提醒與安全管家等多重進階防護機制，以強化交易與帳戶安全。值得注意的是，第一銀行行動銀行 APP 結合 ATM 無卡提款功能，首創於手機動態島即時提醒，協助用戶掌握帳戶即時動態 。