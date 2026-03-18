鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-03-18 13:19

中華電信 (2412-TW) 今 (18) 日宣布推出全新「速在必行」與「MOD 家速方案」促案，滿足消費者在 AI 時代下的數位需求。個人家庭分公司總經理胡學海表示，目前中華電信 HiNet 用戶數 373 萬戶，今年目標力守市占率過半。

HiNet 光世代推出的「速在必行」限時優惠每月 699 元起，雙向 500M 首度千元有找，每月 999 元；雙向 1G 家用型享有每月 1199 元優惠。另外，加價 100 元起，可享「MOD 家速方案」。

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胡學海指出，中華電信深耕家庭高速寬頻市場，2022 年 300M 以上用戶比重約 27%，預估今年可突破 50%，且 100M 以上客戶也將超過 85%。此外，Wi-Fi 全屋通滲透率由 2022 年的 18%，翻倍成長至 54%，預估今年可達 65%。

胡學海進一步表示，近 2 年 300M 以上用戶每年約淨增 5 萬，截至去年底 HiNet 用戶數為 373 萬。根據 NCC 統計，去年固網寬頻總數約 725 萬，推估中華電信 300M 市占率約為 51.4%，較往年略微下滑。他並指出，推出新促案後，希望能力守市占率過半，並設定今年淨增目標至少 7 萬。