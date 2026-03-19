伊朗國安首長拉里賈尼遇襲身亡 俄羅斯總統普丁哀悼

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-19 09:02

伊朗最高國家安全委員會首長阿里 · 拉里賈尼（Ali Larijani）遇襲身亡，俄羅斯總統普丁周三（18 日）向伊朗新任最高領袖穆吉塔巴 · 哈米尼（Mojtaba Khamenei）表示哀悼。

俄羅斯總統普丁。（圖：Shutterstock）

普丁在信函中說，拉里賈尼是俄羅斯真正的朋友，是一位睿智、有遠見的政治家，他曾與拉里賈尼多次會面。伊朗國家廣播電視公司當日公布了普丁的信函。

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拉里賈尼及其子在德黑蘭女兒家中遭襲身亡，同時遇襲身亡的還有拉里賈尼的護衛官。

以色列稱，拉里賈尼是伊朗「事實上的領導人」，此次打擊是當他位於伊朗首都德黑蘭附近的時候發動。

以色列說，多年來拉里賈尼被認為是伊朗高層中最資深成員之一，是伊朗已故最高領袖哈米尼的親密夥伴。在哈米尼身亡後，拉里賈尼領導了針對以色列和中東各國的作戰行動。

伊朗總統佩澤希齊揚周三凌晨發表聲明，就拉里賈尼遇害表示哀悼，並誓言復仇。

佩澤希齊揚高度評價拉里賈尼在任職期間的貢獻。他表示，拉里賈尼全力促進中東的和平與安全，增進伊斯蘭國家之間的友好關係。他去世是難以彌補的巨大損失，凶手必將受到嚴懲。

佩澤希齊揚強調，將繼續「理性與遠見相結合」的抵抗路線。