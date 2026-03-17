鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-17 18:19

台新新光金控 (2887-TW) 子公司新光人壽瞄準永續金融，繼前兩期「穩萬利」系列商品獲市場熱烈迴響，新壽於今 (18) 日正式推出全新「新光人壽穩萬利外幣投資連結型年金保險 (第 3 期)」。此保單不僅精準對接全球淨零趨勢，投資標的更連結包含台積電 (2330-TW) 在內的環太平洋 25 家 ESG 標竿企業，展現合併後金控資源整合的強大韌性。

新壽「穩萬利3期」連結台積電等ESG標竿企業 助攻資產永續成長力。(圖/新壽提供)

不同於一般投資型保單，新壽「穩萬利 3 期」深度結合環境影響力。其投資標的為由法國第二大銀行集團 BPCE 旗下的法國外貿銀行 (Natixis) 所發行之 8 年期澳幣綠色債券。

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新光人壽強調，該保單募集資金將專款專用於四大綠色領域，包含再生能源、綠建築、永續農業及清潔交通。讓投資人在追求資產增值的同時，能實質支持全球淨零轉型，讓每一分錢都具備永續價值。

在投資收益方面，本商品連結「iEdge ESG 焦點環太平洋永續發展目標 25 指數」。該指數精選 25 家在環境與社會責任表現優異的領導企業。值得關注的是，共有 5 家台灣頂尖企業入選，包含指標性的台積電、台達電、日月光、長榮航空與台新新光金控。台新新光是名單中唯一的台灣金融產業代表，象徵集團永續經營實力已獲國際指數權威機構認可。

針對資產配置，「穩萬利 3 期」採取澳幣計價，鎖定有出國留學基金或海外退休生活需求的族群。採躉繳方式，僅收取保費費用，無額外收取的保單管理費、提領費或解約費，費用結構極度透明。

收益設計方面，保戶持有至屆滿且發行機構未違約，即可領回淨投資本金及固定配息；若連結指數表現優於期初，更可享有額外紅利配息。