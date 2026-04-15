鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-15 19:35

金管會於昨（14）日正式核准兆豐銀行於印度古吉拉特邦金融特區設立 GIFT City 分行，兆豐銀行目前在全球 18 個國家已擁有 39 個據點，通匯網路遍及五大洲。隨著印度逐漸成為台商投資的新興熱點，加上印度政府積極推動各項投資獎勵計畫，兆豐銀行藉由既有孟買代表處的服務經驗，增設 GIFT City 分行，更展現其協助台商搶占南亞商機的積極行動力。

兆豐銀行海外布局傳捷報，金管會已核准兆豐銀行於印度古吉拉特邦金融特區設立 GIFT City 分行，標誌著兆豐銀行在南亞市場的深度參與進入新階段。

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目前兆豐銀行在美洲、歐洲、亞洲及澳洲等 18 個國家共設立了 39 個海外據點，擁有極為密集的通匯網路，致力於提供卓越的金融服務。兆豐銀行指出，由於印度近年成為台商產業鏈移轉的重點對象，且印度政府持續祭出吸引外資的優惠政策，市場商機龐大，因此決定擴大在印度的經營版圖。

選址於 GIFT City 具有高度戰略意義。該特區具備完善的基礎建設與成熟的金融言產業聚落，並提供顯著的稅務優惠，被視為印度企業在境外籌資與進行國際聯貸的重要中心。兆豐銀行此次成功插旗，除了能強化與國際金融同業的合作關係，更能夠深化在地服務能量。對於正在尋求供應鏈多元化的台商而言，兆豐銀行提供的金融支持將成為最強後盾。

兆豐銀行積極主動掌握台商產業鏈移轉的趨勢，藉由提供客製化的金融解決方案，支持客戶在海外市場的長足發展，並藉此增添自身的授信成長動能。憑藉優異的表現，兆豐銀行近期也獲得海外信保基金 114 年度績優金融機構等多項獎項肯定，展現其在全球金融服務領域的領先地位。透過國內外據點的緊密聯防，兆豐銀行緊跟政府政策導向，以具體行動力挺台灣企業拓展國際版圖。