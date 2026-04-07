鉅亨網新聞中心 2026-04-07 14:00

香港國際機場近日在全球航空界表現耀眼，憑藉卓越的航空基建、安檢流程及旅客服務，在多項國際評選中捷報頻傳。在「2026 年全球旅遊大獎」（Global Travel Awards 2026）中，香港國際機場從全球眾多領先機場中脫穎而出，由數以百萬計的旅客投票選為「全球最佳機場」。

香港國際機場獲2026年「全球最佳機場」等多項殊榮(圖:shutterstock)

與此同時，在國際航空運輸研究機構 Skytrax 公布的年度排名中，香港國際機場由去年的第 6 位進一步上升至全球第 4 位，僅次於新加坡、首爾仁川及東京羽田機場。

‌



除了總體排名的躍升，香港國際機場在專項服務上也獲得高度肯定，囊括了 Skytrax「世界最佳機場安檢流程」及「世界最佳機場洗手間」兩項殊榮。此外，機場也連續第 3 年獲選為「TTG 中國旅遊大獎」的「中國最佳機場」，並在第 32 屆「世界旅遊獎」中五度蟬聯「亞洲最佳機場」，更獲選為「全球最佳顧客體驗機場」。

機管局表示，這些成就歸功於創新科技的積極應用。目前，香港國際機場已全面在保安閘口與登機口導入容貌辨識技術，是全球唯一能讓旅客透過智能手機與人臉識別自助完成離境程序的機場。同時，機場正提升安檢通道，以電腦斷層技術（CT）取代傳統 X 光系統，進一步強化保安並提升流量。