鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-11 21:24

安達人壽於 2026 年創新推出穩富贏家捐血外溢保單，將保險保障與公益行動緊密結合 。保戶只要在指定期間內透過保戶園區上傳捐血證明，次一保單年度即可享有保險成本 5% 的折減優惠，藉此鼓勵民眾定期捐血，並關注自身健康狀態 。此外，為響應公益，即日起至 2026 年 6 月 30 日止，每成功投保一件穩富贏家保單，安達人壽即捐贈一個全新血袋予捐血中心，將保戶的財務規劃轉化為實質的社會暖流 。

安達人壽總經理張志杰表示，穩富贏家外溢機制的設計初衷在於簡便與友善，讓公益行動能直接產生實質回饋 。該專案包含穩富贏家變額萬能壽險及外幣變額萬能壽險，具備六大核心特色，旨在滿足各類族群的退休與資產配置需求 ：

投資選擇豐富： 提供超過 900 檔連結標的，種類齊全，方便保戶自由進行股債配置 。

智能管理工具： 設有自動停利機制與投資管家通知，由系統每日觀察並自動鎖定獲利 。

全面保障規劃： 包含重大燒燙傷附加保障、生命尊嚴提前給付，並針對高保費客戶提供每月保單管理費優惠 。

除了捐血外溢機制，安達人壽亦同步推出安心溢起動定期保險，鎖定日益興盛的運動族群 。民眾只要完成身體組成分析（InBody）檢測，且結果符合約定的 A+ 體位標準，次一年度表定年繳保費同樣可享 5% 折減 。