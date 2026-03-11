AI職場「含金」量關鍵！104曝光企業最愛證照前10名 這年齡層持證率最高近5成

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-11 13:26

AI 時代下的求職專長是否有隨之改變？104 人力銀行 (3130-TW) 今 (11) 日公布最新發布 2025 年職缺證照需求調查，顯示在全職工作中，16% 要求具備證照，其中普通小客車駕照以超過 2.1 萬筆需求奪冠，其次為高考護理師執照及 TOEIC 多益英語測驗 。數據指出，31-40 歲求職者的持證率高達 46%，居各年齡層之冠 。

AI職場「含金」量關鍵！104曝光企業最愛證照前10名 這年齡層持證率近5成。（圖：shutterstock）

104 人力銀行學習事業處資深協理翁維薇建議，求職者應採取「對準職缺、強化數位、布局職涯保險」三策略，結合專業證照與 AI 數位工具，提升職場議價籌碼並建立風險防護網 。

‌



104 人力銀行針對徵才資料庫進行分析，揭曉 2025 年企業需求次數最多的前三大證照，分別為普通小客車駕照、高考護理師執照以及 TOEIC 多益英語測驗 。調查結果顯示，人才的「移動力」與「國際溝通力」已成為企業招募的標準配備 。

在具體職缺需求方面，普通小客車駕照以 21461 筆需求居首，主要集中在業務、物流及外勤服務 。排名第二的高考護理師執照需求近 1.5 萬筆，若加計已停辦但仍有萬筆需求的普考護士執照，顯示醫護荒壓力依然沉重 。第三名的 TOEIC 多益測驗則是科技業與外商職務的必備條件 。

此外，堆高機操作、丙級中餐、普通重型機車駕照、丙級會計、公共工程品管工程師及不動產經紀營業員也入選前十名，反映出物流實務、法規門檻與基礎專業的多元需求 。

觀察跨世代持證趨勢，31-40 歲族群的持證率最高，達到 46%，這反映出處於職場衝刺期的專業人員，積極透過證照來凸顯競爭力 。相較之下，23-30 歲族群多持有在校期間考取的餐飲或電腦應用證照 ；而 41 歲以上的壯年及熟齡族群，則以人身保險業務員證照居榜首，顯示資深工作者傾向透過人脈累積達成職場斜槓或工作彈性轉換 。值得注意的是，堆高機操作在 51-60 歲族群中進入前三名，顯示其在工業領域具備不可替代的法律剛需價值 。

面對快速變動的職場環境，104 人力銀行學習事業處資深協理翁維薇提出三項證照規劃策略 ：