盤中速報 - 恆生指數下跌-521.53點至25246.55點，跌幅2.02%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間04日09:31，恆生指數下跌521.53點（或2.02%），暫報25246.55點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.09%
  • 近 1 月：-3.98%
  • 近 3 月：+0.03%
  • 近 6 月：+1.68%
  • 今年以來：+0.54%

焦點個股


銅概念領跌-6.43%。其中 中國金屬利用(01636-HK) 下跌 24.62% ; 五礦資源(01208-HK) 下跌 9.34% ; 萬國黃金集團(03939-HK) 下跌 8.3% 。

航空、航天及國防概念領跌-5.85%。其中 中航科工(02357-HK) 下跌 6.35% ; 航天控股(00031-HK) 下跌 6.25% ; 大陸航空科技控股(00232-HK) 下跌 4.94% 。


