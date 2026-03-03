鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-03 19:50

隨著伊朗戰爭規模擴大，全球金融與大宗商品市場陷入劇烈動盪，倫敦銅價下跌超過 2%，股市、債市和匯市也大幅下挫。

中東局勢惡化 引發基本金屬等大宗商品市場動盪(圖:shutterstock)

與此同時，能源價格飆升，天然氣價格暴漲超過 30%，石油漲勢持續擴大，引發市場對於惡性通膨將衝擊消費者與工廠生產的深切憂慮。

伊朗加強了對美國盟友的反擊行動，以回應美以聯軍的攻擊。美國總統川普表示，目前的軍事行動並無確切的時間表，儘管國防部長海格塞斯 (Pete Hegseth) 排除了「無止盡戰爭」的可能性，但川普透露，美方已針對為期四至五周或更長時間的軍事行動做了準備。美國國務院已敦促公民撤離中東國家，理由是戰爭導致安全風險嚴重升高。

這場危機直接威脅到全球金屬供應。中東地區占全球鋁產量的 9%，且占中國以外地區供應量的五分之一。目前，該地區主要的貿易航道——荷姆茲海峽在遭到襲擊後已近乎關閉，導致海運受阻。

阿拉伯聯合大公國最大的生產商「阿聯酋全球鋁業」(EGA) 已承認出口出現延後，並表示可能需要動用海外庫存來履行客戶訂單。此外，力拓集團 (Rio Tinto) 也因敵對行動威脅到區域費用增加，撤回了對日本客戶第二季的供應報價。

市場分析指出，雖然中東熔煉廠通常擁有約 1 個月的原材料 (如鋁土礦與氧化鋁) 庫存，但若戰火持續超過兩周，生產商可能就必須開始削減產能。山東愛澤商業資訊諮詢分析師 Zhang Meng 表示，船東與保險公司目前對進入海灣地區持遲疑態度，且多個港口已經關閉，廠商必須提前規劃減產，而非等到庫存耗盡後才慌亂關閉。

受供應壓力影響，鋁價表現震盪。雖然在危機升級初期曾一度飆升，但隨著交易員轉向關注需求疲軟的風險，鋁價隨後下跌 1.3%。然而，LME 倉庫的鋁提取訂單在周二增加了一倍以上，達到 43,325 噸，這顯示依賴海灣地區供應的區域市場已出現明顯的供應壓力。

根據高盛集團的預測，如果中東產量完全中斷 1 個月，加上歐洲飆升的能源成本，鋁價可能衝擊每噸 3,600 美元。目前鋁價已較去年同期上漲 22%，除了戰爭因素，還受到中國產能上限與莫三比克大型熔煉廠計畫停產的影響。