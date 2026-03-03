鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-03 10:34

2026 台灣燈會將於今 (3) 日至 15 日在嘉義縣盛大登場，臺鹽 (1737-TW) 今天指出，公司旗下「台塩海洋鹼性離子水」獲選為本屆指定贊助用水，將以源自台灣海峽的純淨好水接待國內外貴賓。這是臺鹽繼國慶大會、總統就職盛典與台日外交高峰會後，再度以領導品牌之姿支持國家指標盛事。

台塩海洋鹼性離子水獲2026台灣燈會指定用水。(圖：臺鹽提供)

臺鹽指出，台塩海洋鹼性離子水為全台首支鹼性機能水，上市已逾 20 年，長年穩居機能水單一品牌市佔率冠軍。臺鹽公司發揮海洋生技研發優勢，以「奈米級離子交換膜電透析」與「三效蒸發」專利技術，打造甘甜順口的熟水口感。

臺鹽指出，台塩海洋鹼性離子水為近期獲獎再創巔峰，除榮獲 2026 Monde Selection 國際品質評鑑金獎，達成「八度奪金」紀錄，也摘下「食品界米其林」比利時國際風味評鑑所 ITI-2026「風味絕佳獎」最高三星殊榮，展現世界級的硬實力。